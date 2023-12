Teva Pharmaceutical im Check!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, ohne eine klare Richtung in eine positive oder negative Richtung. Allerdings begannen die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Teva Pharmaceutical Industries zu diskutieren. Als Ergebnis davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3315,59 ILS. Der letzte Schlusskurs von 3838 ILS weicht um +15,76 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3500,54 ILS) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,64 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Teva Pharmaceutical Industries-Aktie bei 13,91, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie misst, ergibt für die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung mit einem RSI7-Wert von 42,13 und einem RSI25-Wert von 37,84. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

