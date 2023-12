Teva Pharmaceutical Aktie: Ein sicheres Investment?

Teva Pharmaceutical Industries: Neutrale Bewertung aufgrund von Dividendenrendite und Relative Strength Index

Die Dividendenrendite von Teva Pharmaceutical Industries liegt bei 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von ebenfalls 0 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Im Bereich Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was die Bewertung auf "Schlecht" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teva Pharmaceutical Industries liegt bei 32,2, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -7 Prozent erzielt, was 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Teva Pharmaceutical Industries aufgrund der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und des Branchenvergleichs Aktienkurs.

