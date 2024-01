Teva Pharmaceutical Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Teva Pharmaceutical Industries festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Teva Pharmaceutical Industries bei -7 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0 Prozent liegt Teva Pharmaceutical Industries mit einer Rendite von -7 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Teva Pharmaceutical Industries liegt aktuell bei 0 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie dennoch neutral bewertet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Teva Pharmaceutical Industries wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,03 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse, mit einem Wert von 29,9, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Teva Pharmaceutical Industries daher insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

