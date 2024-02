Teva Pharmaceutical Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "SAFE BULKERS INC":

Der Aktienkurs von Teva Pharmaceutical Industries hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent zugelegt haben, bedeutet dies eine Unterperformance von -7 Prozent. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, jedoch war Teva Pharmaceutical Industries um 7 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Teva Pharmaceutical Industries eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Teva Pharmaceutical Industries daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird dem Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für Teva Pharmaceutical Industries aktuell einen Wert von 34,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt dies für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Teva Pharmaceutical Industries festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Teva Pharmaceutical Industries daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.