Teva Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung rund um Teva Pharmaceutical Industries deutlich verbessert, was dazu führt, dass das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Teva Pharmaceutical Industries derzeit bei 3529,27 ILS liegt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 4742 ILS beträgt +34,36 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 4166,1 ILS, was einer Differenz von +13,82 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf die Dividende liegt Teva Pharmaceutical Industries mit 0 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 %, was zu einer aktuellen Einstufung von "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Teva Pharmaceutical Industries mit einem Wert von 13,91 in einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.