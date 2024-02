Teva Pharmaceutical Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Teva Pharmaceutical Industries hat derzeit ein KGV von 13,91, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength-Index (RSI), um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses zu bewerten. Der RSI-Wert von Teva Pharmaceutical Industries liegt derzeit bei 34,6, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 30 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Teva Pharmaceutical Industries, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") führt.

In Bezug auf die Dividende weist Teva Pharmaceutical Industries gegenüber dem Branchendurchschnitt für Arzneimittel eine etwas niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien, dass Teva Pharmaceutical Industries derzeit neutral eingestuft wird.