Teva Pharmaceutical Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie zeigt sich in der technischen Analyse im Moment recht positiv. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3340,35 ILS, während der letzte Schlusskurs bei 4085 ILS liegt, was einer Abweichung von +22,29 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage schneidet die Aktie gut ab, da der letzte Schlusskurs von 3621,2 ILS über dem gleitenden Durchschnitt (+12,81 Prozent) liegt. Somit erhält die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich fällt jedoch auf, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -7 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 0 Prozent kommt, schneidet Teva Pharmaceutical Industries mit 7 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Beurteilung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was der Aktie ein "Gut"-Rating in diesem Bereich einbringt. Die Rate der Stimmungsänderung liegt dagegen kaum verändert vor, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für Teva Pharmaceutical Industries.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 13,91 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Sollten Teva Pharmaceutical Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Teva Pharmaceutical jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Teva Pharmaceutical-Analyse.

Teva Pharmaceutical: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...