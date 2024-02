Teuton Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Teuton-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,18 CAD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,05 CAD, was einen Unterschied von -11,02 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,25 CAD liegt mit einem Unterschied von -16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" konnte die Teuton-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,79 Prozent erzielen, was 15,78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von -21,56 Prozent den Durchschnitt um 15,78 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Teuton-Aktie beträgt 439, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 327 haben. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Teuton-Aktie mit einem Relative Strength Index (RSI) von 80 als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 68, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Gesamteinstufung von "Schlecht".