Teuton Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die kanadische Bergbaugesellschaft Teuton schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Dieser Unterschied beträgt 3,58 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Teuton derzeit auf 1,17 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,04 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,11 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,24 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -16,13 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit in der technischen Analyse die Gesamtnote "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird Teuton im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 439,92, was einen Abstand von 31 Prozent zum Branchen-KGV von 336,16 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Teuton zeigen eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird Teuton in diesem Punkt daher als "Neutral" eingestuft.