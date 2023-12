Teuton Aktie: Viel Lärm um nichts!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Bewertung der Rentabilität und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Teuton hat derzeit ein KGV von 439, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 320 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Teuton daher heute überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich zeigt sich, dass Teuton mit einer Rendite von 34 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,89 Prozent, wobei Teuton mit 44,89 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen verzeichnete das Unternehmen im letzten Monat eine überdurchschnittliche Beachtung und erfuhr zunehmendes Interesse der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teuton-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die aktuelle Dividendenrendite für Teuton im Vergleich zum Aktienkurs von 0 Prozent nur eine geringfügige Abweichung vom Durchschnittswert (0) auf. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Teuton daher als "Neutral".