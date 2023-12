Teuton Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten 12 Monaten hat die Teuton-Aktie eine Performance von 45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +56,32 Prozent bedeutet. Der Durchschnitt der Branche verzeichnete einen Rückgang von -11,32 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -11,32 Prozent, wobei Teuton um 56,32 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Teuton ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Teuton bei 1,2 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,36 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands von +13,33 Prozent zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 1,09 CAD, was einem Abstand von +24,77 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Teuton-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 33,6 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Teuton derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,83 % als schlecht eingestuft wird. Die Differenz von 3,83 Prozentpunkten führt daher zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.