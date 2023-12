Teuton Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Teuton-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,21 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,34 CAD um +10,74 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,13 CAD über dem letzten Schlusskurs (+18,58 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Teuton-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Teuton festgestellt. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien. Daher wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Teuton liegt bei 42,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 33 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich jedoch, dass die Teuton-Aktie mit einem aktuellen KGV von 439,92 über dem Branchendurchschnitt (37 Prozent) liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 321,64 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Teuton-Aktie, wobei die technische Analyse und das Sentiment positiv sind, während die fundamentale Bewertung eher negativ ausfällt.