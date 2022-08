Teure Grundausstattung fürs Baby / Kostenlose Checkliste kalkuliert Kosten der Babyausstattung

Berlin (ots) -Zum ersten Mal Eltern zu werden, ist aufregend und emotional zugleich. Das eigene Leben ändert sich grundlegend und bei vielen setzt auch bald der Nestbautrieb ein: Kinderzimmer einrichten, Babysachen shoppen und nach Kindersitzen Ausschau halten. Dass das ganz schön ins Geld gehen kann, zeigt die neu erstellte Checkliste "Wie viel kostet das erste Kind?" des Beratungsdienstes Geld und Haushalt.Die Checkliste listet alle notwendigen Anschaffungen für Babys erstes Lebensjahr mit aktuellen Preisen auf. Im Mittel müssen Eltern mit Kosten von 2.850 Euro rechnen. Die Liste zeigt aber auch, dass sich mit gebrauchten Babysachen ein vierstelliger Betrag sparen lässt - ökologischer ist es ohnehin. Damit bei der Planung nichts schief geht, können in der Checkliste alle Anschaffungen mit "hab ich schon" oder "brauch ich noch" markiert werden. Eigene Anschaffungsideen und die tatsächlich ausgegebenen Preise lassen sich ebenfalls in der Liste ergänzen. Das schafft Überblick und Transparenz bei den Kosten.Die PDF-Checkliste ist kostenfrei auf der Webseite von Geld und Haushalt, Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe downloadbar. Wie die Familie im neuen Lebensabschnitt und trotz neuer Ausgaben dauerhaft das Haushaltsbudget in Balance behält, erklärt zusätzlich der kostenlose Ratgeber "Budgetkompass für die Familie" von Geld und Haushalt. Er gibt Tipps rund um den Umgang mit Geld und informiert über finanzielle Handlungsmöglichkeiten von Familien. Die kostenlose Broschüre und die interaktive Checkliste sind auf www.geld-und-haushalt.de abrufbar.Pressekontakt:Beratungsdienst Geld und HaushaltStefanie ZahrteCharlottenstraße 4710117 BerlinE-Mail: stefanie.zahrte@dsgv.deTelefon: 030 20225-5197Telefax: 030 20225-5199Original-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell