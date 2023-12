Tetra Tech Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Bic":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Tetra Tech eine Performance von 8,59 Prozent, was eine Outperformance von +5,89 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um 2,7 Prozent. Allerdings lag Tetra Tech 134,82 Prozent unter der mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors, der eine Rendite von 143,41 Prozent erzielte. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Tetra Tech gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tetra Tech-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 154,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 164,79 USD liegt, was einer Abweichung von +6,57 Prozent entspricht. Bezogen auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 159,3 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tetra Tech bei 24,96, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,92 liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.