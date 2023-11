Tetra Tech Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen konnte bei Tetra Tech eine Verbesserung des Stimmungsbildes beobachtet werden, weshalb wir die Aktie positiv bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass in jüngster Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tetra Tech daher eine positive Bewertung in dieser Hinsicht.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Tetra Tech beträgt das aktuelle KGV 24, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" unterdurchschnittlich ist (durchschnittliches KGV von 60). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tetra Tech liegt bei 75,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine negative Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 40,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Tetra Tech liegt mit 158,29 USD +1,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,48 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als neutral eingestuft.