Tetra Tech Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Der Aktienkurs von Tetra Tech zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie". Mit einer Rendite von 26,05 Prozent liegt Tetra Tech mehr als 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 46,54 Prozent, wobei Tetra Tech mit 20,49 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tetra Tech liegt bei 36, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung gegenüber Tetra Tech ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die allgemeine Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Tetra Tech basierend auf den aktuellen Kursen eine Rendite von 0,63 % aus, was 4,68 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.