Tetra Tech Aktie: Nächster Hammer kommt!

Von den 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Tetra Tech-Aktie sind 3 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die jüngsten Bewertungen bestätigen dies, da die durchschnittliche Empfehlung für Tetra Tech im letzten Monat ebenfalls "Gut" war. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 178,67 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 8,2 Prozent steigen könnte. Somit lautet die Empfehlung der Analysten auch hier "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Tetra Tech eine Rendite von 8,59 Prozent erzielt, was jedoch mehr als 1372 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 6,95 Prozent, wobei Tetra Tech mit 1,64 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 0,72 Prozent liegt Tetra Tech 4,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tetra Tech von 165,13 USD mit +5,48 Prozent Entfernung vom GD200 (156,55 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 161,98 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Tetra Tech-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.