Tetra Tech Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Tetra Tech-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 61,52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs für die Tetra Tech-Aktie von 156,04 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 163,55 USD, was einer Abweichung von +4,81 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 160,41 USD weist mit einer Abweichung von +1,96 Prozent einen ähnlichen Trend auf und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Tetra Tech-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tetra Tech-Aktie einen Wert von 24,96 aufweist, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche. Das Branchen-KGV liegt bei 53,75, was zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Daher wird die Tetra Tech-Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den Social Media war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tetra Tech zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weist darauf hin, dass die Aktie derzeit weder übermäßig im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.