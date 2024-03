Tetra Tech Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie, da sie das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst. Für Tetra Tech beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,63 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,67 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Tetra Tech zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tetra Tech zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher neutral eingestuft. Insgesamt erhält das Tetra Tech-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass die Aktie von Tetra Tech mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,33 Prozent 33 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht.