Tetra Pharm Technologies weiht neuen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Produktionsstandort ein

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Das dänische Biotech-Unternehmen Tetra Pharm Technologies gibt die Fertigstellung seines neuen Hauptsitzes bekannt, der die langfristigen Wachstumspläne unterstützen soll.Das ca. 40 Kilometer nördlich von Kopenhagen gelegene Gebäude befindet sich im Medicon Valley, einem führenden internationalen Life-Science-Cluster, das sich über den Großraum Kopenhagen und Südschweden erstreckt. Die neu errichtete 4.000 Quadratmeter große Anlage stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg des geplanten Wachstums und der Expansion von Tetra Pharm Technologies dar.Es handelt sich um einen ehemaligen Produktionsstandort des Medizintechnikunternehmens Ambu A/S, der umfassend umgebaut und modernisiert wurde, um den spezifischen Anforderungen von Tetra Pharm Technologies gerecht zu werden. Die Produktionskapazitäten werden ausgebaut und optimiert und es werden optimale Bedingungen für die ehrgeizigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens geschaffen.„Für uns als pharmazeutisches Unternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität seiner Patienten verschrieben hat, ist der Umzug in diese hochmoderne Zentrale ein bedeutendes Ereignis. Der neue Standort versetzt uns in die Lage, unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu verstärken, die betriebliche Effizienz zu steigern und zu verbessern und schließlich im Rahmen unserer Marktexpansion Patienten besseren Zugang zu unseren innovativen Arzneimitteln zu bieten", sagt Martin Rose, CEO von Tetra Pharm Technologies.Die geräumige Anlage bietet Tetra Pharm Technologies die Möglichkeit, ein dynamisches und kollaboratives Arbeitsumfeld für seine geschätzten Mitarbeiter zu schaffen, in dem funktionsübergreifende Teams reibungslos zusammenarbeiten können.Tetra Pharm Technologies wird seine bestehende Produktions- und Fertigungsstätte in Hillerød weiter betreiben. Die ursprüngliche Anlage wird in eine spezielle Pilotanlage umgewandelt, die es dem Unternehmen ermöglicht, gründliche Tests, Versuche und Evaluierungen durchzuführen, ohne den Betrieb in seiner neuen Hauptniederlassung zu beeinträchtigen.Martin Rose, CEO von Tetra Pharm Technologies, erklärt weiter: „Wir sind uns des immensen Wertes unseres ursprünglichen Produktions- und Fertigungsstandorts bewusst, der die Wiege unseres Unternehmens war. Die Beibehaltung des Standorts als Versuchszentrum wird es uns ermöglichen, unsere starke Ausrichtung auf wissenschaftliche Innovation zum Wohle unserer Patienten beizubehalten."Informationen zu Tetra Pharm TechnologiesTetra Pharm Technologies ist ein dänisches biopharmazeutisches Unternehmen, das 2018 mit der Vision gegründet wurde, führend in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit dem Endocannabinoid-System zu werden.Weitere Informationen finden Sie auf www.tetrapharm.euFür weitere Informationen:Martin Caspersen cap@tetrapharm.eu (mailto:cap@tetrapharm.eu)+45 61224241Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2184861/Tetra_Pharm_Technologies_Site_OL.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2184862/TPT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-weiht-neuen-forschungs--entwicklungs--herstellungs--und-produktionsstandort-ein-301899825.htmlOriginal-Content von: Tetra Pharm Technologies, übermittelt durch news aktuell