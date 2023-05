Tetra Pharm Technologies bringt erstes Produkt in Deutschland auf den Markt

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Das dänische Biotech-Unternehmen Tetra Pharm Technologies bringt sein erstes Produkt, XATEPA®, auf den deutschen Markt. XATEPA® ist ein schmerzlinderndes Arzneimittel auf der Basis von Cannabinoiden.Tetra Pharm Technologies entwickelt und produziert Arzneimittel, die auf das Endocannabinoid-System abzielen, zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, Sklerose und psychischen Störungen."Die Einführung unseres ersten Produkts ist ein wichtiger und bedeutender Meilenstein für Tetra Pharm Technologies. Aus geschäftlicher Sicht gibt uns dies die Möglichkeit, die langfristigen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen des Unternehmens weiter zu stärken, was unser Hauptaugenmerk ist", sagt Martin Rose, Chief Executive Officer von Tetra Pharm Technologies.Tetra Pharm Technologies plant, den Vertrieb von XATEPA® auszuweiten und das Medikament in naher Zukunft in einer Reihe von weiteren europäischen und überseeischen Märkten einzuführen."Die Eignung des Verabreichungssystems wird oft auf Kosten der Bioverfügbarkeit der Cannabinoide vernachlässigt. Unser XATEPA® Sublingualspray wurde als so genannte "Enabling Technology" entwickelt, um optimale Bedingungen für die Aufnahme von Cannabinoiden und damit für deren Wirksamkeit zu schaffen. Aus pharmazeutisch-wissenschaftlicher Sicht sind wir in der Tat sehr stolz auf diesen Erfolg, und wir freuen uns darauf, weitere innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die auf das Endocannabinoid-System abzielen", sagt Dr. Morten Allesø, Chief Scientific Officer, Tetra Pharm Technologies.Tetra Pharm Technologies hat mit der PHOENIX Pharma-Einkauf GmbH eine Vereinbarung über den Vertrieb von XATEPA® in Deutschland geschlossen. Die PHOENIX Pharma-Einkauf GmbH ist einer der größten europäischen Großhändler für Pharma- und Gesundheitsprodukte."Deutschland ist der größte Markt in Europa für Arzneimittel auf Basis von Cannabinoiden, und wir haben positive Erwartungen für den Absatz von XATEPA®. Die Partnerschaft mit PHOENIX Pharma-Einkauf GmbH für den Vertrieb an deutsche Apotheken sichert allen Ärzten und ihren Patienten den Zugang zum Produkt, und da wir alle Zwischenhändler ausgeschaltet haben, können wir das Produkt zu einem fairen Preis liefern", sagt Martin Caspersen, Chief Commercial Officer, Tetra Pharm Technologies.Informationen zu Tetra Pharm Technologies ApSTetra Pharm Technologies ist ein dänisches biopharmazeutisches Unternehmen, das 2018 mit der Vision gegründet wurde, führend in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit dem Endocannabinoid-System zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: www.tetrapharm.euFür weitere Informationen:Martin Caspersen cap@tetrapharm.eu (mailto:cap@tetrapharm.eu)+45 6122 4241Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2068022/Pharma_Storage.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1988863/Tetra_Pharm_Technologies_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tetra-pharm-technologies-bringt-erstes-produkt-in-deutschland-auf-den-markt-301814378.htmlOriginal-Content von: Tetra Pharm Technologies, übermittelt durch news aktuell