Tetra Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Bewertung. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zur Branchendurchschnitt liegt das KGV von Tetra mit 19,73 um 32 Prozent darunter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig betrachtet werden kann und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Tetra beträgt 0 Prozent, was knapp unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Tetra als neutral.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Tetra mit einer Rendite von 3,81 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor deutlich darunter. Die durchschnittliche Rendite in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt bei 26,34 Prozent, was Tetra mit 22,54 Prozent weiterhin unterdurchschnittlich erscheinen lässt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Analyse von überkauften oder überverkauften Aktien verwendet. Der 7-Tage-RSI für Tetra liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als schlecht eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 59,12, was darauf hindeutet, dass Tetra weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Tetra gemischte Bewertungen in Bezug auf verschiedene Kriterien und wird insgesamt als schlecht bewertet.