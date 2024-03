Tetra Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Cenovus Energy":

Die Aktienanalyse von Tetra berücksichtigt verschiedene Faktoren, darunter die Stimmung und das Kommunikationsverhalten im Netz. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt.

In Bezug auf die Dividende weist Tetra derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,82 Prozent als "schlecht" bewertet wird.

Was den Aktienkurs betrifft, so hat Tetra in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,29 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +6,08 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tetra-Aktie am letzten Handelstag bei 4,27 USD lag, was einem Unterschied von -7,17 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 4,6 USD entspricht. Insgesamt erhält Tetra für die technische Analyse eine "neutral" Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tetra in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung als "neutral", in Bezug auf die Dividende als "schlecht" und in Bezug auf den Aktienkurs als "gut" bewertet wird. Die technische Analyse führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral".