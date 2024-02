Tetra Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Tetra wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Tetra weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei Tetra auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 54,47). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Tetra-Wertpapier in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Tetra mit einer Rendite von 3,81 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 26,62 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Tetra mit 22,81 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Tetra beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Tetra in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die charttechnische Entwicklung der Tetra-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der aktuelle Wert bei 4,5 USD liegt, während der letzte Schlusskurs (3,84 USD) deutlich darunter liegt (Unterschied -14,67 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (4,27 USD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-10,07 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Tetra-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Anbetracht aller analysierten Faktoren erhält das Tetra-Wertpapier somit eine "Neutral"-Rating für den RSI, ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs und ein "Neutral"-Rating bezüglich der Dividendenpolitik. Im Bereich der technischen Analyse wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.