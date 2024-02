Tetra Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Bei Tetra wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war jedoch in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen deutet auf eine positive Anleger-Stimmung hin.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft, was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Die Kursziele liegen im Durchschnitt bei 8 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 103,05 Prozent steigen könnte. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 4,49 USD liegt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 3,94 USD beträgt -12,25 Prozent. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine Einstufung von "Schlecht" für die Tetra-Aktie.