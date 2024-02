Tetra Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tetra heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tetra weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,47 und zeigt, dass Tetra auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Tetra-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Tetra beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tetra daher als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um Tetra werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigt nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral" widerspiegelt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tetra in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tetra liegt bei einem Wert von 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (KGV von 27,51) unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tetra damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.