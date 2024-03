Tetra Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer erleben, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Tetra wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 21,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Tetra überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Tetra weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Tetra-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Für Anleger, die derzeit in die Aktie von Tetra investieren, ergibt sich bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Energie Ausrüstung und Dienstleistungen ein geringerer Ertrag von 19,84 Prozentpunkten. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tetra in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,29 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" stiegen im Durchschnitt um 20,12 Prozent, was einer Outperformance von +3,17 Prozent im Branchenvergleich für Tetra entspricht. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 20,12 Prozent, wobei Tetra um 3,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird Tetra auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,63 USD, während der Kurs der Aktie (4,48 USD) um -3,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,09 USD, was einer Abweichung von +9,54 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".