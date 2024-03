Tetra Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Tetra wird derzeit anhand verschiedener Finanzindikatoren analysiert. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tetra bei 19,73 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26,82 als unterbewertet betrachtet wird. Dies entspricht einem Abstand von 26 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tetra in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in Bezug auf Tetra, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Tetra liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,86 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Tetra derzeit auf 4,56 USD geschätzt, während die Aktie selbst bei 3,93 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -13,82 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,14 USD, was ebenfalls zu einem negativen Abstand von -5,07 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.