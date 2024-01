Tethys Oil Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Dividendenrendite von Tethys Oil liegt bei 7,84 Prozent, was 2,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,96 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 3,72, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,93, was auf eine Unterbewertung hinweist. Die Aktie hat einen Relative Strength Index (RSI) von 76 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist, während der RSI für die letzten 25 Tage bei 58 liegt, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Tethys Oil basierend auf dem RSI.

