Tethys Oil AB Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die schwedische Öl- und Gasgesellschaft Tethys Oil verzeichnet eine Dividendenrendite von 7,84 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche insgesamt weist eine Dividendenrendite von 7,83 Prozent auf, wodurch sich eine Differenz von +0,01 Prozent zur Tethys Oil-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tethys Oil aktuell einen negativen Trend aufweist. Der GD200 des Wertes beläuft sich auf 50,7 SEK, während der Aktienkurs bei 43,1 SEK liegt, was einer Abweichung von -14,99 Prozent entspricht. Auch der GD50 in den vergangenen 50 Tagen gibt eine Abweichung von -6,04 Prozent an. Zusammenfassend entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Tethys Oil-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 99,19, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,78 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tethys Oil wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tethys Oil. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

