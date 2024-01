Tethys Oil Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Tethys Oil als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tethys Oil-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,51 und ein Wert für den RSI25 von 50,96, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tethys Oil mit einem Wert von 3,72 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher als unterbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 10,93, was einen Abstand von 66 Prozent zum KGV der Tethys Oil-Aktie bedeutet. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tethys Oil mit einer Dividendenrendite von 7,84 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,28 Prozent in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Die Differenz zur Branchendurchschnittsrendite beträgt -0,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Redaktion hinsichtlich der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tethys Oil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,9 SEK mit dem aktuellen Kurs (44,2 SEK) eine Abweichung von -13,16 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 46,99 SEK unter dem aktuellen Kurs (-5,94 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.