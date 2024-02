Tethys Oil AB Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Tethys Oil weist derzeit ein Dividendenverhältnis von 11 auf, was einer positiven Differenz von +2,75 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat unser Analystenteam dem Unternehmen heute eine "Gut"-Bewertung verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Tethys Oil innerhalb von 7 Tagen als überkauft betrachtet werden, da der RSI bei 74,6 liegt. Daher wird die Situation als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen neutralen Wert von 67, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Tethys Oil ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,72 auf, was 57 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (8,56). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tethys Oil-Aktie am letzten Handelstag bei 35,7 SEK lag, was einem Unterschied von -26,5 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 41,1 SEK liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für das Unternehmen führt. Insgesamt erhält Tethys Oil daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.