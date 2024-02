Tethys Oil AB Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Diskussionen rund um Tethys Oil auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der vergangenen Wochen häufen sich positive Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,83 Punkte, was bedeutet, dass Tethys Oil momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie bezüglich des Anleger-Sentiments als "Neutral" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen bei Tethys Oil nicht festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Tethys Oil-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Tethys Oil-Aktie bezüglich der einfachen Charttechnik.