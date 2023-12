Tethys Oil Aktie: Jetzt ist alles möglich

Tethys Oil mit neutraler Bewertung in verschiedenen Kategorien

Die Tethys Oil-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 7,84 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt (8,3%) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche gering ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Tethys Oil diskutiert wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tethys Oil liegt bei 58,25 und der RSI25 bei 59,13, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander und klassifiziert Werte zwischen 0 und 30 als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tethys Oil. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält Tethys Oil in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Analysen.