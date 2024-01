Tethys Oil AB Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Tethys Oil wurde kürzlich diskutiert. Die allgemeine Stimmung fiel neutral aus, da weder besonders positive noch negative Themen die Diskussionen in den sozialen Medien dominierten. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tethys Oil, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tethys Oil neutral eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 99,19, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 55,78 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht" Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tethys Oil bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 10,93) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Tethys Oil als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tethys Oil mit einer Dividendenrendite von 7,84 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 7,83 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.