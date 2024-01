Tethys Oil AB Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tethys Oil-Aktie zeigt einen Wert von 76 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 58 auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tethys Oil.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Tethys Oil in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Tethys Oil führt.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie von Tethys Oil ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,72, was 66 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (10,93). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Analyse.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tethys Oil. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Zusammenfassung ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Tethys Oil-Aktie.