Tethys Oil AB Aktie: Alles nach Plan!

Die Dividendenrendite von Tethys Oil liegt aktuell bei 7,84 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8,55 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -0,71 Prozent zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tethys Oil werden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität ist dabei als durchschnittlich einzustufen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tethys Oil daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,72 auf, was 62 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (9,73). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentalen Gesichtspunkten führt.