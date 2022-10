Test: Versicherungsprodukte des Jahres 2022 / Innovationen aus der Versicherungsbranche - Auszeichnung von 24 Produktneuheiten

Hamburg (ots) -Der Wunsch nach Risikoabsicherung ist bei vielen Menschen ausgeprägt und für nahezu jeden Fall der Fälle gibt es eine passende Versicherungslösung. Und die Branche bleibt agil, launcht jedes Jahr neue Produkte oder optimiert bestehende Angebote. Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat zahlreiche Neuheiten ausgewertet und zeichnet die besten aus.Bewertungsfokus: Innovation und NutzenDas DISQ analysierte dabei die eingereichten Produkte von 157 einbezogenen Versicherungsunternehmen. Die Auswertung der Produkte, die innerhalb des Zeitraums Januar 2021 bis Dezember 2022 auf dem deutschen Markt eingeführt bzw. optimiert wurden/werden, erfolgte unter zwei Teilaspekten: Innovationswert sowie Nutzen des Produkts. Die Bewertung führte das DISQ in Kooperation mit unabhängigen Brancheninsidern der Bernhard Assekuranzmakler GmbH (bernhard-assekuranz.com) durch.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Produkte aus der Versicherungswelt sind für viele Verbraucherinnen und Verbraucher schon allein aufgrund der Vielfalt kaum erfassbar. Eine Orientierungshilfe bietet das Deutsche Institut für Service-Qualität, das jährlich spannende Neuheiten untersucht und die besten präsentiert.""Die Branche bringt jedes Jahr Innovationen auf den Markt, die sich auch in puncto Nutzwert hervorheben. Von den Einreichungen werden aktuell 24 Produkte von 17 Unternehmen ausgezeichnet", so Thorsten M. Kuhr (Bernhard Assekuranzmakler GmbH).Die ausgezeichneten ProdukteADAC: ADAC Fahrrad-VersicherungAllianz: Technikversicherung Pauschal; e-Commerce Credit InsuranceARAG: ARAG Aktiv-Rechtsschutz mit Soforthilfe 2022Continentale: CEZE; PREMIUM-MED + SPFriday Insurance: Die neue FRIDAY Kfz-Versicherung für E-AutosDGTAL: HUSTON; DRILLERErgo: ERGO Dental-Schutz (Tarife DS75, DS90, DS100); ERGO Dental-Vorsorge (Tarife DVB, DVE)Gothaer: MediGroupAG FlexSelect PremiumGVO Versicherung: Hundehalterhaftpflichtversicherung TOP-VIT PlusN mit Hunde-Schutzbrief; Fahrrad/E-Bike Vollkaskoversicherung TOP-VIT PlusNHallesche: FEELfree:upHelden.de: Gewerblicher Drohnen HaftpflichtschutzMOINsure: (E-)Bike-Tracker-Versicherung, HandtaschenversicherungRoland: Komfort+ für GeschäftskundenSignal Iduna: SIGNAL IDUNA Global Garant Invest (SIGGI); SI RisikofreiLebenVerti: Kostenlose Absicherung von Pkw bei Gespannschäden mit eigenem AnhängerWürttembergische: Wohngebäude PremiumSchutz 2022; Hausratversicherung PremiumSchutz 2022WWK: WWK Premium FondsRente 2.0Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2.000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen. Dem Verbraucher liefert das Institut wichtige Anhaltspunkte für seine Kaufentscheidungen. Unternehmen gewinnen wertvolle Informationen für das eigene Qualitätsmanagement. Das Deutsche Institut für Service-Qualität arbeitet im Auftrag von renommierten Print-Medien und TV-Sendern; Studien für Unternehmen gehören nicht zum Leistungsspektrum des DISQ.Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-QualitätPressekontakt:Martin SchechtelTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell