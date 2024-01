Tesson Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesson mit 5 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 5,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Tesson zahlt. Dies liegt 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 in der "Elektrische Ausrüstung" Kategorie und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird Tesson auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Tesson mit -28,1 Prozent um mehr als 23 Prozent darunter. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -5,53 Prozent, wobei Tesson mit 22,57 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Tesson ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht betrachtet, liegt der aktuelle Kurs von Tesson bei 0,085 HKD und ist damit -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vorherigen 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann auch ein Indikator für die Entwicklung des Aktienkurses sein. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Tesson untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.