Tesson Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Tesson zeigt eine bemerkenswerte Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors. Mit einer Rendite von 49,21 Prozent in den letzten 12 Monaten übertrifft Tesson den Branchendurchschnitt um mehr als 50 Prozent. Auch im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 50,23 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -1,03 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs weist darauf hin, dass die Tesson-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 0,1 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,08 HKD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 0,09 HKD eine Abweichung von -11,11 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Bei der fundamentalen Analyse hingegen zeigt sich eine positive Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tesson liegt bei 5,79, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 49,53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen keine auffälligen positiven oder negativen Ausschläge. Die Anleger äußerten sich weder positiv noch negativ über das Unternehmen Tesson, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.