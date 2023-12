Tesson Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die fundamentale Analyse des Unternehmens Tesson basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 5,79 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Elektrische Ausrüstung" und wird daher als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 47,45, was einem Abstand von 88 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tesson-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 0,1 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,089 HKD liegt, was einem Unterschied von -11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,09 HKD) und des letzten Schlusskurses (0,089 HKD) ergibt sich ein Unterschied von -1,11 Prozent. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit für die charttechnische Analyse ein "Neutral"-Rating für die Tesson-Aktie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Tesson war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann aktuell bei einer Investition in die Tesson-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Elektrische Ausrüstung" ein geringerer Ertrag in Höhe von 6,34 Prozentpunkten erzielt werden, da die Dividendenrendite des Unternehmens bei 0 % liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" bewertet.