Tesson Aktie: In Lauerstellung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Tesson beträgt das aktuelle KGV 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 47 haben. Daher wird die Aktie von Tesson aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei Tesson führt der RSI bei einem Niveau von 26,67 zu einer "Gut"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher im technischen Fokus als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Tesson liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Tesson-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird durch die Relation der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Auch die Stimmung der Anleger ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen. In sozialen Plattformen wurden neutrale Kommentare und Themen zu Tesson gemessen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Stimmung in Bezug auf die Tesson-Aktie.