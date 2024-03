Tesson Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Tesson-Aktie: Fundamentale Bewertung und technische Analyse

Die Tesson-Aktie wird derzeit im Vergleich zum Durchschnitt der Elektrische Ausrüstung-Branche als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,79, während das Branchen-KGV bei 46,48 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien wurde Tesson in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse der Tesson-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,09 HKD für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0.071 HKD, was einem Unterschied von -21,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Tesson-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Tesson-Aktie eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der fundamentalen Bewertung, Anleger-Stimmung, technischen Analyse sowie Sentiment und Buzz.