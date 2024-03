Tesson Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Tesson zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -39,66 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche mit -8,3 Prozent um 31,35 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tesson zeigen eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum merklich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -21,11 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -21,11 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tesson beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.