Tesson Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die neuesten Analysen zeigen, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation für die Aktie von Tesson in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Dies bedeutet, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation nur begrenzt erkennbar sind.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Tesson mit -30,58 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,88 Prozent aufweist, ist Tesson mit 20,7 Prozent deutlich im Minus. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls keine positiven Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tesson-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,1 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,083 HKD weicht somit um -17 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,09 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-7,78 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tesson-Aktie zeigt eine Ausprägung von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 49,14 für 25 Tage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ist das Gesamtbild daher neutral und die Aktie wird entsprechend bewertet.