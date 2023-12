Tesson Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die RSI der Tesson liegt bei 38,46, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51 für die Tesson, was auch als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Tesson in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 49,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +52,67 Prozent im Branchenvergleich für Tesson. Im "Industrie"-Sektor war die mittlere Rendite -3,78 Prozent im letzten Jahr, und die Tesson lag 52,99 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktie von Tesson wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht und zeigte eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tesson war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Tesson bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Diskussionen rund um Tesson auf Plattformen der sozialen Medien ergaben weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tesson sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.