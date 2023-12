Tesoro Resources tut es schon wieder?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Tesoro Gold von den meist privat investierenden Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf neutraler Ebene liegt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine neutrale Einstufung.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt Tesoro Gold in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf. Daher wird Tesoro Gold für diesen Faktor als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Tesoro Gold mit einem Kurs von 0,026 AUD mittlerweile um 30 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -13,33 Prozent liegt. Unter charttechnischen Gesichtspunkten wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Tesoro Gold als Neutral-Titel bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tesoro Gold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.