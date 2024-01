Tesoro Resources Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Tesoro Gold-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (47,27) zeigt ebenfalls an, dass die Tesoro Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Tesoro Gold-Aktie in den sozialen Medien gab. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,03 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,027 AUD) eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (0,02 AUD) im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs (+35 Prozent), ergibt sich ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Tesoro Gold-Aktie wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Tesoro Gold bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.