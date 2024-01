Tesoro Resources Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tesoro Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Tesoro Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier ein "Neutral"-Rating für den 7-Tage-RSI zugewiesen. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,98, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für Tesoro Gold hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Tesoro Gold derzeit etwa 40 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Gut" eingestuft. Auf der anderen Seite beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, -6,67 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen zu Tesoro Gold in den sozialen Medien deuten auf Neutralität hin, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert war neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Tesoro Gold. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" einzustufen ist.