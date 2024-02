Tesoro Resources Aktie: Es wird konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Tesoro Gold wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 72,73 Punkten, was darauf hinweist, dass Tesoro Gold überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60, was bedeutet, dass Tesoro Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Tesoro Gold überwiegend positiv sind. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Tesoro Gold in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Daher bekommt Tesoro Gold eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tesoro Gold bei 0,03 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,021 AUD gehandelt wird. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 und GD50.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Tesoro Gold eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung und ein "Gut"-Rating bezüglich des Sentiments und des Buzz. In der technischen Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.